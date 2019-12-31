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Украина

У Зеленского рассказали, когда может состоятся следующий обмен пленными

16:46 31 декабря 2019 55
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Во время телефонного разговора президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина шла речь о начале согласования очередных списков для обмена удерживаемыми лицами уже в январе 2020 года.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», об этом заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. «До согласования списков невозможно назвать имена и количество людей. Однако надеемся, что при условии быстрой работы и технических возможностей будущее взаимное освобождение состоится уже зимой 2020 года», — сказал Мендель и добавила, что речь идет об освобождении украинцев, в том числе и крымчан, находящихся на территории аннексированного полуострова и в России, а также гражданах России, находящихся в Украине.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети назвали имена украинцев, которые не попали в списки и не были переданы на подконтрольные правительству Украины территории в рамках обмена 29 декабря 2019 года.

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