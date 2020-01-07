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Смешно и грустно: в России детям на новогодние праздники раздали конфеты с водкой и Путиным (фото)
В российском Омске в сладких подарках для малышей на Новый год обнаружились совсем не детские лакомства. В подарочные наборы некто решил включить конфеты «Президент» с лицом Владимира Путина на фантике и с дозой водки внутри.
«Путинские» конфеты выпускаются в Санкт-Петербурге с лета 2018 года, но из-за специфического состава сладости позиционировались как исключительно взрослый продукт. В состав входят острый перец чили и водка «Царская Золотая».
К слову, тот же производитель вместе с конфетами в честь российского президента выпускает еще и сладости с портретами Владимира Ленина, Юрия Гагарина и Екатерины II. Пока что в новогодних подарках попадались только конфеты с Путиным.
В соцсетях пользователи согласились, что кормить детей такими конфетами — это явный перебор.
Хотя сама идея «президентских» конфет с Путиным на обертке отторжения у россиян не вызвала.
Напомним, ранее на прилавках оккупированного Крыма были обнаружены конфеты «Вежливые» в цветах российского армейского камуфляжа. А в оккупированной Горловке были замечены странные сладости — леденцы-гранаты.
Фото medialeaks.ru, МБХ медиа/Telegram
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