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Смешно и грустно: в России детям на новогодние праздники раздали конфеты с водкой и Путиным (фото)

15:24 7 января 2020 48
конфеты
Инф. «ФАКТОВ»

В российском Омске в сладких подарках для малышей на Новый год обнаружились совсем не детские лакомства. В подарочные наборы некто решил включить конфеты «Президент» с лицом Владимира Путина на фантике и с дозой водки внутри.

конфеты

«Путинские» конфеты выпускаются в Санкт-Петербурге с лета 2018 года, но из-за специфического состава сладости позиционировались как исключительно взрослый продукт. В состав входят острый перец чили и водка «Царская Золотая».

К слову, тот же производитель вместе с конфетами в честь российского президента выпускает еще и сладости с портретами Владимира Ленина, Юрия Гагарина и Екатерины II. Пока что в новогодних подарках попадались только конфеты с Путиным.

конфеты

В соцсетях пользователи согласились, что кормить детей такими конфетами — это явный перебор.

Хотя сама идея «президентских» конфет с Путиным на обертке отторжения у россиян не вызвала.

Напомним, ранее на прилавках оккупированного Крыма были обнаружены конфеты «Вежливые» в цветах российского армейского камуфляжа. А в оккупированной Горловке были замечены странные сладости — леденцы-гранаты.

Фото medialeaks.ru, МБХ медиа/Telegram

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