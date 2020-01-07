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Происшествия

На Рождество отец 4-летнего мальчика избил врача «скорой помощи» в Харькове

16:03 7 января 2020 631
«Скорая помощь»
Инф. «ФАКТОВ»

7 января в Харькове совершено нападение на бригаду «скорой помощи». Ранее в Днепре пьяные хулиганы зверски избили медика.

О происшествии в Харькове сообщает в Facebook «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф». Вызов в службу «103» поступил в 02:40 — бригаду вызвали для помощи 4-летнему ребенку.

Когда медики прибыли по указанному адресу, то там уже находились три экипажа полиции. Родители были нетрезвы. После оказания ребенку помощи его отец стал возражать против госпитализации и напал на врача бригады, отобрал рабочие телефоны. После этого врача госпитализировали.

Ранее сообщалось, что трое нетрезвых жителей Никополя в новогоднюю ночь напали на бригаду скорой помощи и избили медработников.

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