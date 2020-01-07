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- 19:04 «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»: онлайн-видеотрансляция матча Кубка лиги
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«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»: онлайн-видеотрансляция матча Кубка лиги
Во вторник, 7 января, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» в рамках первого матча полуфинала Кубка английской лиги пройдет дерби между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Начало — в 22:00 по киевскому времени.
Оба клуба — одни из самых титулованных в турнире, который проводится с 1960 года. В активе «горожан» шесть выигранных кубков (1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019), в том числе два последних, у «красных дьяволов» — пять (1992, 2006, 2009, 2010, 2017).
Месяц назад, 7 декабря, команды встречались между собой в чемпионате Англии, и на стадионе «Этихад» подопечные Оле-Гуннара Сульшера сотворили сенсацию, обыграв действующих чемпионов в его же логове — 2:1 (Рашфорд, 23, с пенальти, Марсьяль, 29 — Отаменди, 85).
Впрочем, несмотря на результат последнего матча, букмекеры видят фаворитом команду Хосепа Гвардиолы. Авторитетная отечественная контора «Фаворит Спорт» принимают ставки на победу «небесно-голубых» с коэффициентом 1,69, в то время как на «манкунианцев» — 4,90 (ничья оценивается в 4,20).
В прямой трансляции на территории Украины, начиная с 22:00, матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports Ukraine. Также видеотрансляцию игры смотрите на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.
Отметим, что ответный полуфинальный матч Кубка лиги пройдет 29 января на стадионе «Этихад».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Зинченко забил шикарный мяч за «МанСити» в матче Кубка Англии против «Порт Вэйла».
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