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Эстония требует от России отдать территории: скандал набирает обороты
Правящая коалиция партий Эстонии не будет ратифицировать договор о границе с Россией. Ранее заявлялось, что по Тартускому мирному договору в состав Эстонии входили также земли, которые сейчас относятся к Ленинградской и Псковской областям.
РБК-Украина сообщает, что спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил о невозможности ратификации договора о российско-эстонской границе, даже если это сделает Госдума РФ.
«Несомненно, нам не следует его ратифицировать», — отметил Пыллуаас.
По его словам, процедура приведет к аннулированию положений подписанного в 1920 году Тартуского мирного договора, а это недопустимо, так как по нему ряд территорий нынешней РФ был закреплен за Эстонией.
Ранее сообщалось, что одним из вариантов компромисса с Россией в Эстонии назвали плату за использование Ивангорода.
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