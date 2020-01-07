Эстония требует от России отдать территории: скандал набирает обороты

Мир

Правящая коалиция партий Эстонии не будет ратифицировать договор о границе с Россией. Ранее заявлялось, что по Тартускому мирному договору в состав Эстонии входили также земли, которые сейчас относятся к Ленинградской и Псковской областям.

РБК-Украина сообщает, что спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил о невозможности ратификации договора о российско-эстонской границе, даже если это сделает Госдума РФ.

«Несомненно, нам не следует его ратифицировать», — отметил Пыллуаас.

По его словам, процедура приведет к аннулированию положений подписанного в 1920 году Тартуского мирного договора, а это недопустимо, так как по нему ряд территорий нынешней РФ был закреплен за Эстонией.

Ранее сообщалось, что одним из вариантов компромисса с Россией в Эстонии назвали плату за использование Ивангорода.

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