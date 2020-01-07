Убийство девушек в Киеве: в сети показали новое фото подозреваемого

Происшествия

Во вторник, 7 января, правоохранители провели следственный эксперимент с подозреваемым в убийстве двух девушек в Киеве, на улице Кириловской, 127.

Как отмечается в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook, участник следственного эксперимента выглядел обреченным и смирившимся.

В сообществе опубликовано фото с места эксперимента. На нем отмечен подозреваемый.

Напомним, мужчина, задержанный в Одессе по подозрению в убийстве двух девушек на столичном Подоле, уже имеет судимость за изнасилование — он отсидел 10 лет. 34-летний уроженец Волынской области вместе с 19-летней спутницей были задержаны на железнодорожном вокзале. Мотивы убийства пока окончательно не выяснены. Тела 18-летней Марии К. и 16-летней Евы Л. были обнаружены в балконном шкафу.

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