Убийство девушек в Киеве: в полиции рассказали подробности о задержанном

Происшествия

Мужчина, которого задержали в Одессе по подозрению в причастности к убийству двух девушек на столичном Подоле, отсидел срок за изнасилование.

Как сообщает «ТСН», об этом сообщил начальник главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко. В столичной полиции уточнили, что 34-летний уроженец Волынской области и его 19-летняя спутница были задержаны на железнодорожном вокзале.

У следствия есть версия, что задержанные уехали из Киева сразу же после совершения преступления. «Еще раз повторю, что мы только их задержали, проводятся следственные первые действия. И у полиции, у следователя, процессуального руководителя прокуратуры Киева, есть сутки до завтрашнего утра, чтобы сообщить им о подозрении», — отметил Крищенко.

По его словам, мотивы убийства окончательно не выяснены. Есть версия о возможной ссоре, которая могла возникнуть на съемной квартире и которая привела к трагедии. При этом Андрей Крищенко уточнил, что задержанный мужчина в свое время отсидел 10 лет за изнасилование.

Тем временем в прокуратуре города Киева сообщили, что задержанных планируют перевезти из Одессы в Киев, где им будет сообщено о подозрении. Предварительная квалификация преступления — по статьям об умышленном убийстве и разбое.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», источник в полиции сообщил, что задержанные — 34-летний Сергей Ксендзик, уроженец села Любитов Ковельского района Волынской области и 19-летняя Елизавета Бершацкая, уроженка села Липняжка Добровеличковского района Кировоградской области.

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