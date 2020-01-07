Под Краматорском перевернулось авто «скорой помощи»: фото с места аварии

Происшествия

Во вторник, 7 января, в Донецкой области произошло ДТП с каретой скорой медицинской помощи. В этот же день в Харькове пьяный мужчина избил врача «скорой помощи».

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области сообщает, что водитель не справился с управлением на скользкой дороге, в результате автомобиль съехал на обочину и перевернулся. ДТП произошло на автодороге Доброполье — Лиман Т-05−14, на расстоянии 6 км от Краматорска.

Спасатели с помощью буксировочного троса поставили перевернутую «скорую помощь» на колеса и вытянули ее на дорогу. После этого водитель самостоятельно продолжил движение.

Пострадавших в ДТП нет.

Ранее сообщалось, что в Никополе пьяные молодчики напали на бригаду «скорой помощи».

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