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Под Краматорском перевернулось авто «скорой помощи»: фото с места аварии
Во вторник, 7 января, в Донецкой области произошло ДТП с каретой скорой медицинской помощи. В этот же день в Харькове пьяный мужчина избил врача «скорой помощи».
Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области сообщает, что водитель не справился с управлением на скользкой дороге, в результате автомобиль съехал на обочину и перевернулся. ДТП произошло на автодороге Доброполье — Лиман Т-05−14, на расстоянии 6 км от Краматорска.
Спасатели с помощью буксировочного троса поставили перевернутую «скорую помощь» на колеса и вытянули ее на дорогу. После этого водитель самостоятельно продолжил движение.
Пострадавших в ДТП нет.
Ранее сообщалось, что в Никополе пьяные молодчики напали на бригаду «скорой помощи».
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!