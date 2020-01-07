23.39 / 23.96 25.99 / 26.70
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Под Краматорском перевернулось авто «скорой помощи»: фото с места аварии

18:56 7 января 2020 12
На месте происшествия
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 7 января, в Донецкой области произошло ДТП с каретой скорой медицинской помощи. В этот же день в Харькове пьяный мужчина избил врача «скорой помощи».

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области сообщает, что водитель не справился с управлением на скользкой дороге, в результате автомобиль съехал на обочину и перевернулся. ДТП произошло на автодороге Доброполье — Лиман Т-05−14, на расстоянии 6 км от Краматорска.

Спасатели с помощью буксировочного троса поставили перевернутую «скорую помощь» на колеса и вытянули ее на дорогу. После этого водитель самостоятельно продолжил движение.

Пострадавших в ДТП нет.

Ранее сообщалось, что в Никополе пьяные молодчики напали на бригаду «скорой помощи».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

раздача денег

«Барин приехал»: сеть взбудоражило видео дерзкой выходки сына чеченского чиновника

Дана Борисова

Выпила духи: российская телеведущая призналась в постыдном поступке

Пенсия в Украине

Заставят платить всех: какими будут размеры отчислений при накопительной системе пенсий

Рождество Христово

С Рождеством 2020: короткие поздравления и открытки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер