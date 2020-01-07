Жуткая находка: в Николаеве обнаружили мужчину с отрезанной головой

Происшествия

В понедельник, 6 января, на железнодорожной станции «Николаев» нашли труп молодого мужчины, у которого была отрезана голова. Ранее в Николаеве задержали мужчину, разбрасывавшего по всему по городу человеческие черепа.

«Новости N» сообщают, что тело молодого человека, лежащего на рельсах, обнаружили работники станции. Голова была отделена от туловища. По версии следователей, ее отрезало колесами поезда.

Личность погибшего установлена — это 19-летний житель Николаева.

Следствие выяснит обстоятельства его гибели — рассматриваются версии несчастного случая, самоубийства и убийства.

Ранее сообщалось, что в сети показали новое фото подозреваемого в убийстве двух девушек на Подоле — его запечатлели по время проведения следственного эксперимента. Тела 16-летней Евы Л. и 18-летней Марии К. были обнаружены в балконном шкафу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter