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В Николаеве задержали «разносчика» человеческих черепов (фото и видео)
22 октября в Николаеве задержали мужчину, который разбрасывал по городу человеческие черепа, один из них был найден в уличной урне. Об этом сообщает Нацполиция Николаевской области.
Ночью 22 октября в полицию Заводского района обратилась женщина, которая на пороге своей квартиры нашла человеческий череп с запиской личного характера. По содержанию записки она определила ее автора.
Оперативники задержали 27-летнего мужчину, который признался, что принес череп любимой, а тот, что нашли в урне, также был подброшен им.
Оказалось, что мужчина доставал черепа из старинного склепа на кладбище по ул. Степной, там он устроил себе и место обитания. Полиция обнаружила в склепе еще шесть черепов, которые были разложены возле места захоронения.
Действия мужчины квалифицируются как надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего и предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.
Ранее сообщалось, что под Одессой 12-летние дети ради забавы проломили череп мужчине.
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