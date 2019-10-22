24.72 / 25.00 27.43 / 27.88
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Николаеве задержали «разносчика» человеческих черепов (фото и видео)

20:14 22 октября 2019 201
На месте задержания
Инф. «ФАКТОВ»

22 октября в Николаеве задержали мужчину, который разбрасывал по городу человеческие черепа, один из них был найден в уличной урне. Об этом сообщает Нацполиция Николаевской области.

Ночью 22 октября в полицию Заводского района обратилась женщина, которая на пороге своей квартиры нашла человеческий череп с запиской личного характера. По содержанию записки она определила ее автора.

Оперативники задержали 27-летнего мужчину, который признался, что принес череп любимой, а тот, что нашли в урне, также был подброшен им.

Оказалось, что мужчина доставал черепа из старинного склепа на кладбище по ул. Степной, там он устроил себе и место обитания. Полиция обнаружила в склепе еще шесть черепов, которые были разложены возле места захоронения.

Действия мужчины квалифицируются как надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего и предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что под Одессой 12-летние дети ради забавы проломили череп мужчине.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Заворотнюк

Врачи часто путают с остеохондрозом: онколог рассказал о болезни Заворотнюк

Джон и Патч

В хосписе выполнили последнюю просьбу ветерана, желавшего попрощаться со своей собакой: трогательные фото

мост

Опора рухнет: в России рассказали, что убьет Крымский мост

Жених по похоронах с портретом невесты

Жених купил свадебное платье и женился на своей мертвой невесте, умершей от рака груди (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер