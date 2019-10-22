В Николаеве задержали «разносчика» человеческих черепов (фото и видео)

Происшествия

22 октября в Николаеве задержали мужчину, который разбрасывал по городу человеческие черепа, один из них был найден в уличной урне. Об этом сообщает Нацполиция Николаевской области.

Ночью 22 октября в полицию Заводского района обратилась женщина, которая на пороге своей квартиры нашла человеческий череп с запиской личного характера. По содержанию записки она определила ее автора.

Оперативники задержали 27-летнего мужчину, который признался, что принес череп любимой, а тот, что нашли в урне, также был подброшен им.

Оказалось, что мужчина доставал черепа из старинного склепа на кладбище по ул. Степной, там он устроил себе и место обитания. Полиция обнаружила в склепе еще шесть черепов, которые были разложены возле места захоронения.

Действия мужчины квалифицируются как надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего и предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что под Одессой 12-летние дети ради забавы проломили череп мужчине.

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