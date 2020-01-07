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Происшествия

Взрыв в одесском общежитии: очевидцы раскрыли шокирующие детали происшествия

22:11 7 января 2020 169
взрыв одесса
Инф. «ФАКТОВ»

В Одессе продолжают расследовать взрыв в общежитии в ночь на 7 января. 38-летнего мужчину, который, как считается, взорвал гранату на общей кухне, пока не нашли. Очевидцы утверждают, что подрывник пытался не напугать, а максимально навредить своим соседям.

Соседи утверждают, что мужчина и раньше вел себя агрессивно, ввязывался в конфликты, угрожал убийством. «Он здесь уже кому-то угрожал, что всех взорвет, всех убьет», — рассказала в эфире ТСН жена одного из пострадавших. «Он хотел нас убить — это факт», — добавил один из мужчин.

Пострадавшие рассказывают, что мужчина не просто бросил гранату на общую кухню, где в тот момент находились люди. Злоумышленник еще и захлопнул входную дверь и держал ее ногой, чтобы жертвы не смогли убежать.

Напомним, конфликт между мужчинами случился после совместного распития алкоголя. После взрыва 38-летнего подрывника ищут. Также полиции предстоит выяснить, где одессит достал боеприпас.

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