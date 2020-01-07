23.39 / 23.96 25.99 / 26.70
Киев: -2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Ждут атак иранских дронов и ракет: США привели войска на Ближнем Востоке в полную боевую готовность

23:52 7 января 2020 156
Иранская ракета
Инф. «ФАКТОВ»

После резких заявлений президента США Дональда Трампа по ядерному оружию Ирана американские военные приняли решение привести ракетные батареи ПВО по всему Ближнему Востоку в состояние повышенной готовности.

Об этом передает CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

«Все военные батареи и системы Patriot в этом районе, находятся в состоянии повышенной готовности против непосредственной угрозы нападения (со стороны Ирана — ред.)», — заявил представитель американской власти.

Такое решение связано с тем, что американская разведка зафиксировала, как Иран в течение последних нескольких дней перемещает военную технику, включая беспилотники и баллистические ракеты. Американские официальные лица полагают, что Иран пытается обезопасить свое оружие от возможного удара со стороны США или привести его в готовность для очередных атак.

Напомним, что напряженная ситуация на Ближнем Востоке возникла после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января по приказу президента США Дональда Трампа при помощи ракетного удара по международному аэропорту Багдада.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в воскресенье, 5 января, парламент Ирана в ответ на ликвидацию генерала Кассема Сулеймани единогласно поддержал решение о признании американского Министерства обороны и армии США террористическими организациями. Один из пунктов поддержанного 206 депутатами парламента документа предусматривает, что администрация Ирана предоставит силам, которыми командовал Сулеймани, 200 млн евро через Национальный фонд развития для укрепления обороноспособности.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

раздача денег

«Барин приехал»: сеть взбудоражило видео дерзкой выходки сына чеченского чиновника

Пожары в Австралии

Живущий в Сиднее украинец рассказал, как на самом деле Австралия переживает страшные пожары

Пенсия в Украине

Заставят платить всех: какими будут размеры отчислений при накопительной системе пенсий

Дана Борисова

Выпила духи: российская телеведущая призналась в постыдном поступке

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер