Мир

Ждут атак иранских дронов и ракет: США привели войска на Ближнем Востоке в полную боевую готовность

После резких заявлений президента США Дональда Трампа по ядерному оружию Ирана американские военные приняли решение привести ракетные батареи ПВО по всему Ближнему Востоку в состояние повышенной готовности.

Об этом передает CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

«Все военные батареи и системы Patriot в этом районе, находятся в состоянии повышенной готовности против непосредственной угрозы нападения (со стороны Ирана — ред.)», — заявил представитель американской власти.

Такое решение связано с тем, что американская разведка зафиксировала, как Иран в течение последних нескольких дней перемещает военную технику, включая беспилотники и баллистические ракеты. Американские официальные лица полагают, что Иран пытается обезопасить свое оружие от возможного удара со стороны США или привести его в готовность для очередных атак.

Напомним, что напряженная ситуация на Ближнем Востоке возникла после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января по приказу президента США Дональда Трампа при помощи ракетного удара по международному аэропорту Багдада.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в воскресенье, 5 января, парламент Ирана в ответ на ликвидацию генерала Кассема Сулеймани единогласно поддержал решение о признании американского Министерства обороны и армии США террористическими организациями. Один из пунктов поддержанного 206 депутатами парламента документа предусматривает, что администрация Ирана предоставит силам, которыми командовал Сулеймани, 200 млн евро через Национальный фонд развития для укрепления обороноспособности.

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