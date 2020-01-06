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Трамп резко отреагировал на решение Ирана по ядерному оружию

20:38 6 января 2020 238
Трамп
Инф. «ФАКТОВ»

Президент США Дональд Трамп, по приказу которого три дня назад убили иранского генерала Касема Сулеймани, категорично заявил, что Иран никогда не станет обладателем ядерного оружия. Об этом американский президент написал в своем Twitter.

«У Ирана никогда не будет ядерного оружия!» — написал Трамп капслоком.

Никаких более конкретных заявлений президент США не оставил.

Напомним, утром, 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит командующий иранским спецподразделением Аль-Кудс Кассем Сулеймани, который пользовался большим авторитетом в правительстве и обществе Ирана.

Вместе с Сулеймани в ходе воздушного удара США погибли еще порядка восьми человек, включая его спутников и охранников.

Вскоре после смерти генерала духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил преемника Сулеймани. Им стал бригадный генерал Эсмаил Каани. Хаменеи пообещал отомстить за убитого военноначальника.

5 января Иран отказался от любых ограничений, установленных в ядерном соглашении 2015 года c шестью мировыми державами.

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