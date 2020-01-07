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В ответ на убийство Сулеймани Иран признал Пентагон террористической организацией
Иранский парламент в ответ на ликвидацию генерала Кассема Сулеймани на территории аэропорта в Багдаде, единогласно поддержал решение о признании американского Министерства обороны и армии США террористическими организациями.
Как сообщает агентство Tasnim, один из пунктов поддержанного 206 депутатами парламента документа предусматривает, что администрация Ирана предоставит силам, которыми командовал Сулеймани, 200 млн евро через Национальный фонд развития для укрепления обороноспособности.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», власти Ирана объявили о последнем этапе сокращения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) относительно своей ядерной программы. Это государство не будет соблюдать какие-либо ограничения относительно объема обогащения урана, а также в сфере ядерных исследований и разработок.
Тем временем в России заговорили об угрозе новой мировой войны и не исключили, что Кремль может вмешаться в события на Ближнем Востоке.
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