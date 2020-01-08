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Не поверил на слово: наглый таксист изнасиловал пассажирку, которая оказалась ВИЧ-инфицированной
В российском городе Казань, куда Игорь Крутой намерен перенести конкурс «Новая волна», с одним из местных таксистом произошел неприятный случай: внезапно для себя он оказался зараженным ВИЧ.
Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на ГТРК «Татарстан».
По версии следствия, инцидент произошел 13 ноября. Таксист подвозил 31-летнюю женщину. Во время поездки по Казани она уснула, и водитель увез ее в пригородный поселок Отары, где стал приставать к ней.
Пассажирка предупредила его о том, что она заражена ВИЧ, но таксист, очевидно, не поверил ей и изнасиловал женщину, а также совершил некие действия сексуального характера.
Мужчина задержан, вскоре ему изберут меру пресечения. В содеянном он не признался и сдавать анализы отказался.
Тем не менее, медики полагают, что вероятность его заражения спидом является очень высокой.
Ранее «ФАКТЫ» писали о случае насилия таксиста над пассажиркой в Киеве: в августе в полицию за помощью обратилась 33-летняя жительница Голосеевского района, которая сообщила, что ее изнасиловали и обокрали. При этом потерпевшая указала на таксиста, который поздно ночью подвозил ее домой. Благодаря камерам видеонаблюдения патрульным полицейским удалось установить автомобиль, на котором женщина уехала из ресторана. Через несколько часов нашли и владельца транспортного средства. Мужчина признался, что той ночью таксовал и действительно подвозил потерпевшую домой. По словам задержанного, женщина была в состоянии алкогольного опьянения, поэтому он решил воспользоваться ее беспомощностью: изнасиловал пострадавшую и отобрал у нее золотые украшения.
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