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Украина

Людям лгали: в РФ разгорается скандал вокруг Крымского моста

1:29 8 января 2020 75
Мост
Инф. «ФАКТОВ»

Крымский мост снова оказался в центре внимания российских СМИ: после широко распиаренного в РФ открытия железнодорожного сообщения по нему, теперь с мостовым переходом связывают разгорающийся скандал.

Причиной стали громкие заявления «властей» полуострова, которых уличили в обмане и искажении действительности, пишет сайт «Дни.ру».

Так, на днях «глава» «Республики Крым» Сергей Аксенов заявил о «рекордном потоке туристов» на полуостров. По его словам, в 2019 году местные курорты посетили 7,43 миллиона человек — по сравнению с 2018-м рост составил 9,3%.

Эксперты поставили под сомнение официальные цифры. Так, телеграм-канал «Кремлевский мамковед» назвал методику подсчета крымских чиновников «формальной и некачественной». В разгорающийся скандал оказался вовлечен и Крымский мост.

По мнению авторов канала, власти полуострова считают за туристов почти всех подряд. «И тех, кто реально приехал на отдых, и самих крымчан, которые ездят на материковую Россию через Крымский мост за покупками или на заработки в соседний Краснодарский край», — пишет «Кремлевский мамковед».

Свои оценки авторы подкрепили мнением представителей гостиничной отрасли. Телеграм-канал утверждает, что количество туристов в Крыму примерно на 2,5 миллиона меньше, чем заявляют власти полуострова. «Очевидно, при таком наплыве туристов транспортная, отельная и пляжная инфраструктура захлебнулась бы», — резюмировали блогеры.

Не исключено, что и указанная цифра сильно завышена.

Напомним, что несмотря на помпу, с которой открывали железнодорожное сообщение по мосту, поезда в захваченный Россией Крым, по мнению экспертов, даже российских, будут ходить полупустыми. Так, сотрудник «Крымских железных дорог» заявил, что полная загрузка первых рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга на оккупированный полуостров была связана «с желанием приобщиться к грандиозному событию» и новогодними праздниками. В дальнейшем подобного не предвидится.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в представительстве президента Украины в АРК резко осудили поездку «машиниста» Путина на поезде через Крымский мост в аннексированный Крым, заявив, что такие действия РФ являются грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и пренебрежением общепризнанными принципами и нормами международного права.

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