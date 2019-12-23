Украина

У Зеленского отреагировали на появление Путина в Крыму и его поездку по Керченскому мосту

В представительстве президента Украины в АРК отреагировали на поездку российского президента Владимира Путина на поезде через Крымский мост в аннексированный Крым.

«Любой въезд (выезд) на территорию временно оккупированного Крыма должен происходить лишь по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе. Представительство осуждает очередной несогласованный с Украиной визит 23 декабря 2019 президента Российской Федерации Владимира Путина на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины — в Автономную Республику Крым и город Севастополь», — говорится в сообщении.

Такие действия РФ названы грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и пренебрежением общепризнанными принципами и нормами международного права.

«Подчеркиваем, что никакие действия РФ по Крыму не изменят закрепленный в Конституции Украины и международно-признанный статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемых частей территории Украины», — добавили в представительстве.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский президент Владимир Путин собирался лично принять участие в запуске железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив.

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