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У Зеленского отреагировали на появление Путина в Крыму и его поездку по Керченскому мосту
В представительстве президента Украины в АРК отреагировали на поездку российского президента Владимира Путина на поезде через Крымский мост в аннексированный Крым.
«Любой въезд (выезд) на территорию временно оккупированного Крыма должен происходить лишь по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе. Представительство осуждает очередной несогласованный с Украиной визит 23 декабря 2019 президента Российской Федерации Владимира Путина на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины — в Автономную Республику Крым и город Севастополь», — говорится в сообщении.
Такие действия РФ названы грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и пренебрежением общепризнанными принципами и нормами международного права.
«Подчеркиваем, что никакие действия РФ по Крыму не изменят закрепленный в Конституции Украины и международно-признанный статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемых частей территории Украины», — добавили в представительстве.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский президент Владимир Путин собирался лично принять участие в запуске железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив.
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