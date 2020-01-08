Мир

Во временно оккупированном Россией Севастополе произошел неприятный случай, связанный с главным героем новогодних праздников Дедом Морозом. Ранее сообщалось о том, что в одном из детских садов в Мурманской области РФ неожиданно умер актер в костюме Деда Мороза, раздававший детворе подарки.

Об инциденте рассказала КП.

Издание сообщает, что семья из Севастополя заказала для своего 9-летнего сына на Новый год Деда Мороза и фокусника. Во время одного из фокусов переодетый в Деда Мороза мужчина также решился «тряхнуть» стариной и показать собственный авторский фокус. С этой целью он поставил на голову ребенку стакан с кипятком.

Однако трюк пошёл не по плану, ёмкость перевернулась, и кипяток вылился на лицо третьекласснику, после чего его лицо покрылось волдырями.

Утром 1 января мать отправилась с пострадавшим ребенком в больницу, ему диагностировали термический ожог лица. Мальчика госпитализировали в травматологическое отделение одной из севастопольских больниц.

Как сообщила пресс-служба УМВД по городу Севастополю, правоохранительные органы проводят проверку, в результате которой будет установлена степень причиненного мальчику вреда.

В декабре 2019-го сообщалось о Деде Морозе, который предлагал детям в Пензе снюс (сосательный табак) вместо конфет.

Ранее «ФАКТЫ» писали о случае в Санкт-Петербурге, где в местном ЗАГСе отказались торжественно поженить Деда Мороза и Снегурочку — очевидно, заподозрив инцест.

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