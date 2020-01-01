Заподозрили инцест? В РФ отказались торжественно поженить Деда Мороза и Снегурочку

Мир

В России накануне Нового года произошел курьезный случай, связанный с главным персонажем праздника Дедом Морозом, в существование которого не верят украинцы, и его предполагаемой «внучкой» Снегурочкой.

Об этом пишет «Фонтанка».

Издание сообщает, что сотрудники дворца бракосочетания под Санкт-Петербургом отказались провести торжественную церемонию для молодоженов в костюмах Деда Морозаи Снегурочки, заявив, что их костюмы якобы не соответствуют требованиям о внешнем виде.

«Сказали, что костюмы сказочных персонажей не соответствуют требованиям о внешнем виде. И нам отказали в торжественной регистрации, сказали, что могут зарегистрировать просто в кабинете, без фотографа. Очень обидно», — рассказали молодожены.

По словам жениха и невесты, им отказали в торжественной регистрации и предложили зарегистрировать брак «просто в кабинете, без фотографа». В итоге влюбленные были вынуждены ставить штампы в кабинете сотрудника ЗАГСа.

При этом паре выдали официальный письменный отказ в проведении торжественной церемонии в костюмах, хотя в документах, опубликованных на сайте администрации города, подобного запрета не существует.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о другом трагическом случае с «Дедом Морозом» в РФ: на утреннике в одном из детских садов в Мурманской области неожиданно умер актер, раздававший детворе подарки.

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