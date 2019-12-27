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"Дед Мороз" умер: на празднике скончался актер, раздававший подарки

23:55 27 декабря 2019 60
Дед Мороз
Инф. «ФАКТОВ»

В РФ произошел трагический случай с «Дедом Морозом», в которого украинцы верят меньше, чем в Святого Николая: на утреннике в одном из детских садов в Мурманской области неожиданно умер актер, раздававший детворе подарки.

О случившемся сообщил один из местных жителей в паблике «Североморск Онлайн».

«Прямо на утреннике, во время раздачи подарков, умер „Дед Мороз“. Благо, дети не успели понять происходящее. Мои соболезнования семье. Большое горе. Не отчаивайтесь. Волшебники не умирают», — написал он.

В Следственном комитете уточнили, что погибшему мужчине был 51 год. Назначена судебно-медицинская экспертиза, но пока все говорит в пользу того, что «имела место естественная смерть». Предстоит выяснить, был ли погибший сотрудником детского сада или привлеченным аниматором.

Ранее «ФАКТЫ» писали о похожем случае в городе Кемерово в той же России: 67-летней мужчина в костюме Деда Мороза скончался на утреннике в детском саду «Тавосочка». Во время утренника человеку в костюме стало плохо, он пожаловался на боль в груди, однако прибывшая на вызов бригада скорой помощи лишь констатировала смерть. Дед Мороз скончался еще до приезда медиков. Позже стало известно, что погибшим оказался заслуженный артист России Валерий Титоненко, который работал в Кемеровском музыкальном театре им. А. Боброва и иногда исполнял роль Деда Мороза на утренниках.

Напомним, «ФАКТЫ» сообщали о казусе в США, где мужчина ограбил банк, а затем поступил как настоящий Санта Клаус, разбросав купюры на улице с криками «Счастливого рождества».

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