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Пьяный мужчина изнасиловал 14-летнюю лицеистку "в рамках самообороны"

4:43 8 января 2020 82
Изнасильование
Инф. «ФАКТОВ»

Зная, что изнасилование несовершеннолетней всегда закончится для насильника наказанием, некоторые из негодяев придумают «оправдание» своим мерзким поступкам. Так, в частности, поступил и житель города Пушкино в Московской области РФ.

Так, в понедельник, 6 января, 23-летний парень в пьяном угаре изнасиловал 14-летнюю школьницу, сообщает Следственное управление СК РФ по Подмосковью.

Поймать его удалось по горячим следам.

«По предварительным данным следствия, 6 января 2020 года подозреваемый совершил изнасилование 14-летней девочки. На допросе мужчина дал признательные показания, а также сообщил следователю обо всех обстоятельствах совершенного им преступления», — рассказали следователи.

Как объяснил сам мужчина, он изнасиловал девушку в рамках самообороны. По словам подозреваемого, в руках учащейся был кухонный молоток, которым она собиралась размозжить ему череп. Именно поэтому, по словам подонка, он и принудил лицеистку к половому акту. По понятным причинам подобные объяснения не удовлетворили полицейских. На жителя Подмосковья завели дело по части 3 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»), его ждет первая «ходка».

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного продолжается.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что иногда наказание настигает насильников даже без вмешательства правоохранительных органов: так, когда слишком наглый таксист изнасиловал пассажирку, она оказалась ВИЧ-инфицированной.

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