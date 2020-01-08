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Происшествия

Ежедневно выполнял по 3-4 рейса: всплыла важная информация про упавший Boeing МАУ

7:26 8 января 2020 803
Боинг 737 разбился в Иране
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

Самолет Boeing 737, который потерпел крушение этой ночью в окрестностях Тегерана, ежедневно выполнял по несколько рейсов.

На эту информацию обратил внимание правозащитник, руководитель Аппарата Высшего антикоррупционного Суда Богдан Крикливенко. Он просмотрел данные сервиса Flightradar и увидел, что только за последние несколько дней авиалайнер дважды побывал в Ереване, а помимо этого еще в Милане и Тегеране.

В данный момент точной информации о причинах катастрофы нет, однако появились данные, что речь может идти о технической неисправности самолета. Boeing 737 выполнял рейс PS 752 из Тегерана в Киев, однако исчез с радаров через две минуты после взлета.

В украинском сегменте Facebook также допускают, что лайнер могли сбить ракетой. Как сообщали «ФАКТЫ», ночью Иран нанес ракетный удар по военной базе США Айн аль-Асад, что находится на западе Ирака.

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