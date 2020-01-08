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Мир

Иран нанес ракетный удар по военной базе США (видео)

1:55 8 января 2020 903
Ракетный удар
Инф. «ФАКТОВ»

Ожидания американских военных ударов со стороны иранских сил оказались на напрасными: девять ракет выпущены в среду, 8 января, по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой дислоцированы военнослужащие США. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в иракских силовых структурах.

По данным телеканала Press TV, Корпус стражей исламской революции (КСИР) (элитные части ВС Ирана) заявил, что ракетный удар по авиабазе Айн аль-Асад был нанесен в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.

Согласно сообщению канала, удар был нанесен десятками ракет.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

Как известно, власти Ирана подготовили 13 «сценариев мести» за убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани ударом США в Багдаде.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в воскресенье, 5 января, парламент Ирана в ответ на ликвидацию генерала Кассема Сулеймани единогласно поддержал решение о признании американского Министерства обороны и армии США террористическими организациями. Один из пунктов поддержанного 206 депутатами парламента документа предусматривает, что администрация Ирана предоставит силам, которыми командовал Сулеймани, 200 млн евро через Национальный фонд развития для укрепления обороноспособности.

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