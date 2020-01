Иран нанес ракетный удар по военной базе США (видео)

Ожидания американских военных ударов со стороны иранских сил оказались на напрасными: девять ракет выпущены в среду, 8 января, по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой дислоцированы военнослужащие США. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в иракских силовых структурах.

По данным телеканала Press TV, Корпус стражей исламской революции (КСИР) (элитные части ВС Ирана) заявил, что ракетный удар по авиабазе Айн аль-Асад был нанесен в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.

Согласно сообщению канала, удар был нанесен десятками ракет.

DEVELOPING: Iraq's al-Asad airbase, which houses US troops, is being hit with a rocket attack — @ckubeNBC

— NBC News (@NBCNews) 7 января 2020 г.