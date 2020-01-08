Катастрофа самолета МАУ в Иране: появились уточненные данные о жертвах

Происшествия

Спустя четыре часа после авиакатастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании «МАУ» в Иране, у украинской стороны все еще нет официальных списков погибших пассажиров и членов экипажа. Пока что президент Зеленский прервал отпуск, поручил посольству составить списки жертв авиакатастрофы и создал при Совете нацбезопасности и обороны оперативный штаб в связи с крушением самолета.

По информации СНБО, подтверждено, что регистрацию на злополучный рейс Тегеран-Киев прошли 168 пассажиров. Кроме того, на борту Boeing 737 должны были находиться девять членов экипажа.

По информации Obozrevatel, экипаж самолета был полностью украинским. А среди пассажиров на борту Boeing 737 находились в основном граждане Ирана и Канады — 71 и 73 человека соответственно. Также в списке пассажиров значились двое украинцев, четверо граждан Германии, трое британцев, восемь представителей Швеции и шестеро граждан Афганистана.

Большинство летевших рейсом из Тегерана собирались пересаживаться в Киеве на лайнеры в страны Европы и в Канаду. Среди пассажиров было много молодежи — студентов канадских вузов.

Напомним, самолет МАУ упал практически сразу же после вылета из аэропорта Тегерана. Случилось это около 4 часов утра (по Киеву). Очевидцы говорят, что падающий лайнер был охвачен огнем.

Причины авиакатастрофы будет выяснять оперативный штаб во главе с секретарем СНБО Алексеем Даниловым. В состав штаба войдут премьер-министр, главы МИД, Минобороны, МВД, СБУ, ГСЧС, Службы внешней разведки.

«ФАКТЫ» следят за результатами расследования трагедии в небе. Об этом в разделе Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности, фото и видео (онлайн).

Фото MatthewKeysLive/Twitter

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