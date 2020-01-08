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Катастрофа самолета МАУ в Иране: появились уточненные данные о жертвах
Спустя четыре часа после авиакатастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании «МАУ» в Иране, у украинской стороны все еще нет официальных списков погибших пассажиров и членов экипажа. Пока что президент Зеленский прервал отпуск, поручил посольству составить списки жертв авиакатастрофы и создал при Совете нацбезопасности и обороны оперативный штаб в связи с крушением самолета.
По информации СНБО, подтверждено, что регистрацию на злополучный рейс Тегеран-Киев прошли 168 пассажиров. Кроме того, на борту Boeing 737 должны были находиться девять членов экипажа.
По информации Obozrevatel, экипаж самолета был полностью украинским. А среди пассажиров на борту Boeing 737 находились в основном граждане Ирана и Канады — 71 и 73 человека соответственно. Также в списке пассажиров значились двое украинцев, четверо граждан Германии, трое британцев, восемь представителей Швеции и шестеро граждан Афганистана.
Большинство летевших рейсом из Тегерана собирались пересаживаться в Киеве на лайнеры в страны Европы и в Канаду. Среди пассажиров было много молодежи — студентов канадских вузов.
Напомним, самолет МАУ упал практически сразу же после вылета из аэропорта Тегерана. Случилось это около 4 часов утра (по Киеву). Очевидцы говорят, что падающий лайнер был охвачен огнем.
Причины авиакатастрофы будет выяснять оперативный штаб во главе с секретарем СНБО Алексеем Даниловым. В состав штаба войдут премьер-министр, главы МИД, Минобороны, МВД, СБУ, ГСЧС, Службы внешней разведки.
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Фото MatthewKeysLive/Twitter
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