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Курс валют 8 января: сколько стоит доллар после затяжных выходных
В среду, 8 января, Национальный банк Украины оставил на прежнем уровне официальный курс гривни, установленный на праздничные дни — с 28 декабря 2019 года по 7 января 2020 года.
Как сообщает «Минфин», официальный курс гривни по отношению к основным валютам установлен на следующем уровне:
Доллар — 23,67 гривни за доллар.
Евро — 26,39 гривни за евро.
Также издание информирует о курсах валют на черном рынке.
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