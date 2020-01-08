Деньги

Курс валют 8 января: сколько стоит доллар после затяжных выходных

В среду, 8 января, Национальный банк Украины оставил на прежнем уровне официальный курс гривни, установленный на праздничные дни — с 28 декабря 2019 года по 7 января 2020 года.

Как сообщает «Минфин», официальный курс гривни по отношению к основным валютам установлен на следующем уровне:

Доллар — 23,67 гривни за доллар.

Евро — 26,39 гривни за евро.

Также издание информирует о курсах валют на черном рынке.

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