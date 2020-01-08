- 10:24 Авиакатастрофа в Тегеране: появилась официальная информация о погибших украинцах
- 10:21 МАУ проводит срочный брифинг из-за крушения Boeing в Иране: онлайн-трансляция
- 10:10 ЧП в аэропорту "Одесса": мужчина в балаклаве протаранил шлагбаум и заявил о минировании
- 10:10 Крушение самолета МАУ в Иране: местные СМИ опубликовали списки пассажиров
- 10:01 Откажутся от титулов и уедут в Канаду: дворец отреагировал на сообщения о Меган Маркл и принце Гарри
- 09:51 В центре Киева заметили машину с номерами ФСБ России: сеть обсуждает фото
- 09:50 В семье Наталки Карпы случилось горе
- 09:45 Названа основная версия катастрофы самолета МАУ в Иране
- 09:43 В экс-футболиста «Ювентуса» стреляли в пригороде Афин
- 09:39 В Иране недалеко от АЭС произошли два землетрясения
- 09:28 Курс валют 8 января: сколько стоит доллар после затяжных выходных
- 09:14 Катастрофа самолета МАУ в Иране: появились уточненные данные о жертвах
В семье Наталки Карпы случилось горе
В семье популярной певицы Наталки Карпы, которая с новорожденной дочерью Златой встретила первый день нового года дома, случилось горе. Из жизни ушел родной человек артистки — умерла ее 93-летняя бабушка. Об этом сообщила сама Наталка, опубликовав трогательный пост в Instagram.
«Первую молитву мы изучили с ней. Первый опыт в бьюти-сфере. Я не про косметику, а про элементарное правило правильного вытирания промокающими движениями после умывания. Первое блюдо, которое приготовила по ее рецепту. До сих пор дома есть пожелтевший лист переписи рецепта, который рука не поднимается выбросить. Первая влюбленность и первые разочарования. Все она, не показывая вида, помогала в юной головке разложить по полочкам», — написала Карпа.
Она очень сожалеет, что не смогла попрощаться с бабушкой, которую похоронили в родном Добромиле.
«Ты всегда будешь жить вот здесь… в моем сердце! Светлая память тебе, моя Наташенька!», — попрощалась певица в сети.
Напомним, 27 декабря 38-летняя Карпа впервые стала мамой. Муж певицы, Герой АТО Евгений Терехов поддерживал любимую и присутствовал при родах.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..