В семье Наталки Карпы случилось горе

Шоу-бизнес

В семье популярной певицы Наталки Карпы, которая с новорожденной дочерью Златой встретила первый день нового года дома, случилось горе. Из жизни ушел родной человек артистки — умерла ее 93-летняя бабушка. Об этом сообщила сама Наталка, опубликовав трогательный пост в Instagram.

«Первую молитву мы изучили с ней. Первый опыт в бьюти-сфере. Я не про косметику, а про элементарное правило правильного вытирания промокающими движениями после умывания. Первое блюдо, которое приготовила по ее рецепту. До сих пор дома есть пожелтевший лист переписи рецепта, который рука не поднимается выбросить. Первая влюбленность и первые разочарования. Все она, не показывая вида, помогала в юной головке разложить по полочкам», — написала Карпа.

Она очень сожалеет, что не смогла попрощаться с бабушкой, которую похоронили в родном Добромиле.

«Ты всегда будешь жить вот здесь… в моем сердце! Светлая память тебе, моя Наташенька!», — попрощалась певица в сети.

Напомним, 27 декабря 38-летняя Карпа впервые стала мамой. Муж певицы, Герой АТО Евгений Терехов поддерживал любимую и присутствовал при родах.

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