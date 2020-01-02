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Наталка Карпа с новорожденной дочерью встретила первый день Нового года дома (фото)
Популярная певица Наталка Карпа получила под елочку самый долгожданный подарок — в 38 лет она впервые стала мамой. 27 декабря она подарила мужу, Герою Украины Евгению Терехову долгожданную дочку. Малышке дали редкое имя Злата. Первый день нового года Наталка с малышкой встретила дома. Первыми с рождением дочери счастливых родителей поздравили друзья, приехавшие на выписку: Светлана Тарабарова с мужем, звездная пара Тарас Тополя и Aloysha, телеведущая Солимия Витвицкая с супругом. Все светились от счастья.
«Первый день в новом 2020 году! Мы его встречаем дома, нас вчера выписали из роддома, и наша дочь знакомится с нашим домом. Мы еще учимся чувствовать друг друга… я знаю, что опыт в этом деле нужна вещь, потому учусь, читаю, прислушиваюсь и всегда рада правильным советам! И знаете, семья — это самое ценное, что может быть! Господи, спасибо, что она у меня есть!», — написала Наталка под фото в Instagram.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» Наталка Карпа и Евгений Терехов рассказали свою историю любви.
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