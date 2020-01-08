Происшествия

ЧП в аэропорту "Одесса": мужчина в балаклаве протаранил шлагбаум и заявил о минировании

В среду, 8 января, в Одессе неизвестный на машине, сбив шлагбаум, прорвался на территорию аэропорта и заявил, что территория заминирована. Ранее в столице «минировали» здание Хозсуда, в котором должен был рассматриваться иск олигарха Игоря Коломойского по передаче в госсобственность «ПриватБанка».

О ЧП в Одессе в социальных сетях пишет экс-советник главы областной полиции Руслан Фростяк. По его словам, мужчина в балаклаве и в куртке с надписью «Совесть» ворвался в терминал и начал кричать, что территория заминирована.

Неизвестного задержала полиция, а пассажиров и персонал эвакуировали из терминала на время проверки территории на наличие взрывоопасных предметов.

Тем временем в полиции сообщают, что утром 8 января поступил анонимный звонок о минировании не только одесского аэропорта, но и горсовета Одессы и областного управления СБУ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне Нового года в Киеве в очередной раз аноним сообщил о «минировании» центральной станции столичного метрополитена — «Майдана Незалежности».

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