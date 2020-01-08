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Крушение самолета МАУ в Иране: названы имена погибших пилотов
После авиакатастрофы в Иране, где утром 8 января разбился пассажирский «Боинг» авиакомпании МАУ, представители перевозчика настаивают, что экипаж самолета был опытным, лайнером управляли лучшие пилоты и шансы на ошибку летчиков минимальны.
В кабине пилотов находились командир экипажа Владимир Гапоненко, инструктор Алексей Наумкин, прибывший в качестве усиления на рейс, и второй пилот Сергей Хоменко.
«Командир Гапоненко Владимир — 11 тысяч летных часов. Наумкин Алексей — 12 тысяч летных часов. Второй пилот Хоменко Сергей — 7 600 летных часов… На самолете был усиленный экипаж, учитывая сложность и продолжительность рейса… Шансы на ошибку экипажа минимальны, учитывая их опыт», — уточнил вице-президент «МАУ» Игорь Сосновский.
Также на борту находились шестеро украинских бортпроводников и двое пассажиров-украинцев.
Согласно спискам от иранской стороны, в самолете находились следующие лица, которые могут быть гражданами Украины:
- Ольга Кобюк;
- Олена Макарова;
- Денис Лыхно;
- Катерина Статник;
- Мария Мыкытюк;
- Валерия Овчарук;
- Юлия Сологуб;
- Игорь Матков.
Напомним, последние новости с места трагедии публикуются в разделе «Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности, фото и видео (онлайн)».
Фото Iranian_RCS/Twitter
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