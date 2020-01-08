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На месте падения самолета МАУ в Иране найден "черный ящик"
В Иране на месте авиакатастрофы самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» найден один из двух «черных ящиков». Бортовой самописец не поврежден и должен помочь пролить свет на причины крушения украинского авиалайнера. Пока и в Украине, и в Иране склоняются к версии о технических проблемах на борту. Известно, что экипаж не отправлял сигнал тревоги.
Сообщения о найденном «черном ящике» подтвердила иранское государственное телевидение IRIB.
Напомним, лайнер упал рано утром 8 января — около 4 часов по киевскому времени. На борту самолета находились трое пилотов, шестеро бортпроводников и 168 пассажиров (в авиакомпании говорят о 167, но обещают проверить списки). В авиакатастрофе никто не выжил.
Списки погибших уточняются. По последним данным, жертвами стали 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа. Об этом подробно в разделе Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности, фото и видео (онлайн).
Фото Iranian_RCS/Twitter
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