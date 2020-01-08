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В Киеве насильник с ножом напал на 19-летнюю девушку: в полиции показали фоторобот преступника
В Киеве неизвестный мужчина напал на 19-летнюю девушку с ножом, ранил ее и попытался изнасиловать. Ранее в районе столичной станции метро «Житомирская» мужчина, угрожая пистолетом и ножом, ограбил, а затем и изнасиловал студентку.
Как сообщают в полиции Киева, ЧП произошло в ночь на 7 января на проспекте Лобановского. «Правоохранители установили, что к девушке подбежал неизвестный, ударил ее по голове и начал душить. Одновременно с этим злоумышленник пытался изнасиловать потерпевшую и наносил ей в спину удары острым предметом. Девушка смогла вырваться и дойти до дома, а фигурант скрылся», — говорится в сообщении. Киевлянка попала в больницу с множественными ножевыми ранениями спины, сейчас ее жизни ничего не угрожает.
В полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п. 10 ч. 2 ст. 115 (Завершенное покушение на умышленное убийство, сопряженное с изнасилованием или сексуальным насилием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Граждан просят оказать помощь в поимке злоумышленника, чей фоторобот опубликован на страничке столичной полиции в соцсетях. Приметы мужчины: возраст 33−37 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, лицо маленькое, худое, волосы русые, нос, глаза и губы средней формы. Был одет в черную прямую куртку длиной до середины бедра, с капюшоном, и синие джинсы.
«Если вы стали свидетелем происшествия, имеете информацию об этой ситуации или узнали лицо, изображенное на фото, просим позвонить на 102 или по телефону: (044) 525−65−60», — говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожье задержали военнослужащего, который в течение дня дважды попытался изнасиловать женщин. В обоих случаях ему помешали случайные прохожие, а позже одна из подвергшихся нападению женщин узнала на улице своего обидчика.
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