В Запорожье военный пытался изнасиловать двух женщин: детали происшествия

Происшествия

В Запорожье задержали военнослужащего, который на протяжении нескольких часов пытался изнасиловать двух женщин. Напомним, в Киеве мужчина, угрожая ножом, изнасиловал женщину на глазах у ее 14-летней дочери и друзей.

Как сообщили в областном главке полиции, инцидент произошел 8 октября. Рано утром в Коммунарское отделение полиции поступило сообщение о том, что по улице Привокзальной, неподалеку от «Детской железной дороги» на женщину напал неизвестный мужчина.

На месте происшествия полицейские установили, что злоумышленник напал на женщину, схватил ее и, угрожая физической расправой, начал тянуть в кусты. Его испугал прохожий и насильник убежал в сторону Южного микрорайона. Потерпевшая дала правоохранителям приметы нападавшего.

А около 9:45 в службу «102» поступило аналогичное обращение от другой женщины.

Полицейскими установлено, что мужчина, похожий по приметам, у лесополосы возле одного из домов по улице Водограйной напал на потерпевшую и, угрожая физической расправой, пытался изнасиловать. Случайный прохожий испугал нападающего и последний убежал.

Полицейские во время отработки района возле одного из домов по проспекту 40-летия Победы увидели мужчину, похожего по приметам на насильника. Нападавшим на женщин оказался военнослужащий 1994 года рождения. Мужчину задержали.

Открыто уголовное производство по статьям «Покушение на преступление» и «Изнасилование». Самая строгая санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

«ФАКТЫ» писали о жутком случае в Херсоне, где 21-летний парень изнасиловал и убил женщину на пляже в местном Гидропарке. А в Одесской области пьяный 26-летний парень побил и изнасиловал молодую беременную женщину, с которой они отдыхали в кафе в одной компании.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter