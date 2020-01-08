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Украина

Катастрофа самолета МАУ: Украина останавливает полеты над Ираном

12:30 8 января 2020 583
самолет мау
Инф. «ФАКТОВ»

После крушения самолета МАУ в Иране будут полностью прекращены полеты украинской авиации в иранском воздушном пространстве. Запрет вводится с 0.00 9 января и продлится до окончательного выяснения причин катастрофы.

О вводимом запрете для украинских самолетов объявил премьер-министр Алексей Гончарук.

В Иран от Украины направляется специальная группа, чтобы помочь с поисковой операцией. Готовится репатриация тел погибших украинцев. В авиакатастрофе погибли трое украинских пилотов, шестеро бортпроводников из Украины, а также двое пассажиров — наших соотечественников. В аэропорту «Борисполь» работают психологи и медики для помощи семьям погибших.

Большинство из жертв авиакатастрофы — иностранные граждане. Они летели из Тегерана на стыковку в Киев и собирались пересесть в «Борисполе» на рейсы в Канаду и европейские страны. На борту находились граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.

Полный список находившихся на борту лайнера и первые выводы расследования в разделе «Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности, фото и видео (онлайн)».

Фото lowcostavia.com.ua

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