23.54 / 23.97 26.07 / 26.70
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Президент Эстонии вернула дипломатам Путина бутылку с крымским шампанским

12:56 8 января 2020 602
Владимир Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Эстонские массмедиа сообщают, что президент Керсти Кальюлайд не приняла бутылку шампанского из аннексированного Крыма, которое ей отправило посольство России ко дню рождения 30 декабря.

«Российское посольство направило президенту Керсти Кальюлайд цветы, шоколад и бутылку крымского игристого вина на ее 50-летие. Последняя была возвращена из офиса президента в посольство России», — пишет Eesti Ekspress.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Европейский союз не признает незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя Россией, а также проведенные осенью 2018 года выборы на полуострове. О непризнании «выборов» также заявили Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Грузия и Польша.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Мост

Людям лгали: в РФ разгорается скандал вокруг Крымского моста

Зеленский и Путин

Путин обратился к Зеленскому из-за крушения украинского самолета в Иране

ракетный удар

Удар Ирана по базам США: каким будет ответ американцев

боинг

Названа основная версия катастрофы самолета МАУ в Иране (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер