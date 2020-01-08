Президент Эстонии вернула дипломатам Путина бутылку с крымским шампанским

Украина

Эстонские массмедиа сообщают, что президент Керсти Кальюлайд не приняла бутылку шампанского из аннексированного Крыма, которое ей отправило посольство России ко дню рождения 30 декабря.

«Российское посольство направило президенту Керсти Кальюлайд цветы, шоколад и бутылку крымского игристого вина на ее 50-летие. Последняя была возвращена из офиса президента в посольство России», — пишет Eesti Ekspress.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Европейский союз не признает незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя Россией, а также проведенные осенью 2018 года выборы на полуострове. О непризнании «выборов» также заявили Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Грузия и Польша.

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