Пыталась утопиться в ледяной воде: под Киевом спасли женщину (фото, видео)

Происшествия

В селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района полиция и сотрудники ГСЧС спасли 35-летнюю местную жительницу, которая пыталась покончить с собой. Ранее на Черкащине подросток покончил с собой невероятно жутким способом.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области, в полицию поступило сообщение, что на водоеме по хрупкой ледяной поверхности ходит женщина и не реагирует на оклики людей. На место выехал наряд полиции, но застал женщину уже в ледяной воде. К ее спасению присоединились местные жители, которые вызвали спасателей и медиков.

Выяснилось, что у озера женщина поссорилась с мужчиной. После этого она пошла на водоем, разбила лед камнем и прыгнула в воду.

Утопленницу удалось спасти — ей оказали неотложную помощь и доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Желтых Водах прыжок с недостроя не принес смертельного исхода.

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