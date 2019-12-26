Происшествия

В Черкасской области подросток покончил с собой жутким способом

После ЧП в Николаевской области, где подросток бросился под поезд, такая же трагедия произошла и на Черкащине, сообщает «УНН».

Так, недалеко от города Каменка на путях погиб 16-летний парень. По предварительным данным, он выскочил перед поездом и положил голову на рельсы. Машинист товарного поезда, который следовал из Смелы (Черкасская область) в пгт Александровка (Кировоградская область) не успел затормозить…

ЧП произошло между городом Каменка и селом Плясивка Черкасской области. Начато досудебное расследование.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожской области мужчина дважды бросался под поезда, пытаясь покончить с собой, но в обоих случаях машинистам удалось вовремя остановить составы. Потенциального самоубийцу задержала полиция.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter