Скнилов, MH-17 и Иран: крупнейшие авиакатастрофы в истории Украины (видео)

Украина

После крушения в Иране украинского пассажирского самолета компании МАУ и поручения президента Зеленского проверить летную годность всего украинского гражданского авиафлота пользователи соцсетей вспомнили об авиакатастрофах, которые случились в нашей стране.

«ФАКТЫ» предлагают читателям хронологию самых крупных авиакатастроф в истории Украины.

4 октября 2001 года в небе над Украиной потерпел крушение российский пассажирский самолет Ту-154 авиакомпании «Сибирь». Авиалайнер выполнял рейс по маршруту Тель-Авив — Новосибирск. Авиакатастрофа произошла над Черным морем в результате попадания в самолет украинской ракеты С-200 fakty.ua/93 615, выпущенной в ходе учений украинских ПВО в Крыму. Тогда погибли 78 человек: 66 пассажиров (большинство — граждане Израиля) и 12 членов экипажа. В течение 2003—2005 годов украинское правительство выплатило 15,6 миллиона долларов компенсации родственникам погибших.

В 2004 году авиакомпания «Сибирь» подала в Хозсуд Киева иск к Минобороны Украины и Госказначейству о возмещении ущерба, нанесенного крушением принадлежавшего ей Ту-154. Стоит отметить, что тогда же генпрокуратура России возбудила уголовное дело по статье «терроризм».

27 июля 2002 года масштабная авиакатастрофа произошла на аэродроме «Скнилов» под Львовом. Там во время авиашоу упал на толпу зрителей истребитель Су-27 украинских ВВС. В результате падения самолета погибли 77 человек, в том числе 28 детей. Пострадавшими были признаны еще 543 человека.

Пилотам не хватило высоты, чтобы вывести самолет из пике: он задел дерево, затем ударился крылом о бетон и некоторое время скользил вдоль земли через летное поле, заполненное зрителями. Потом Су-27 задел стоявший на аэродроме Ил-76 и начал кувыркаться. На месте падения прогремел взрыв, возник сильный пожар. Пилоты катапультировались сразу же после того, как самолет первый раз ударился о землю. Оба пилота выжили и позже были осуждены на 14 и 8 лет лишения свободы. Кроме пилотов, получили сроки три армейских начальника, их признали виновными в нарушении безопасности полетов.

22 августа 2006 года под Донецком упал самолет Ту-154, следовавший рейсом Анапа — Санкт-Петербург. На борту было 160 пассажиров и 10 членов экипажа. Никто не выжил. Как выяснилось позже, в условиях сильной грозы экипаж предпринял попытку провести самолет над крупным кучево-дождевым облаком, вместо того, чтобы обойти облако сбоку, как этого требует инструкция. Решение пилотов привело к тому, что потоки воздуха сначала направили самолет резко вверх, а потом он свалился в штопор и примерно через три минуты рухнул на землю, врезавшись в склон неглубокого оврага в полутора километрах от поселка Сухая Балка Донецкой области. По словам очевидцев из ближайших населенных пунктов, падающий борт вращался вокруг своей оси, подобно осеннему листу.

17 июля 2014 года около 16:20 близ села Грабово Донецкой области случилась самая большая авиакатастрофа в истории Украины, позже признанная террористическим актом. Пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит ракетой, выпущенной с территории, подконтрольной российским боевикам. На борту Boeing 777 находилось 298 человек — пассажиры и члены экипажа. Не уцелел никто. Среди погибших было больше всего граждан Нидерландов — 196. Части самолета разбросало по площади в 50 кв. км. Представителей ОБСЕ к месту катастрофы боевики не пускали практически до 19 июля.

Очень быстро Международная следственная группа установила, что авиалайнер был сбит из ракетной установки «Бук» российского производства, находившейся на вооружении российской армии.

Эта авиакатастрофа по количеству погибших стала крупнейшей в истории авиации за период с 11 сентября 2001 года и вошла в десятку крупнейших авиакатастроф в мировой истории.

16 октября 2018 года в районе села Уланов Винницкой области разбился самолет Су-27 ВВС Украины. Истребитель выполнял учебно-боевой вылет во время межнациональных учений «Чистое небо-2018». В результате аварии оба пилота, американец и украинец, погибли.

Напомним, названы имена погибших в самолете, который потерпел крушение под Тегераном утром 8 января. Появилась также официальная информация о причинах падения украинского лайнера недалеко от Багдада.

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