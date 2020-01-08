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В отсеке шасси прибывшего в Париж самолета найден труп ребенка
В отсеке шасси самолета Boeing 777, прибывшего в парижский аэропорт имени Шарля де Голля из Абиджана (крупнейшего города африканской страны Кот-д'Ивуар), найден труп ребенка десяти лет. Авиакомпания Air France предполагает, что это был тайно пробравшийся в лайнер безбилетник. Представители авиаперевозчика выразили соболезнования и объявили о начале расследования инцидента.
Перелет из Абиджана в Париж занимает около шести с половиной часов.
Как пишет издание Daily Star, нелегальные иммигранты нередко пытаются проникнуть проникнуть в страны Европы, спрятавшись в отсеке шасси. Так, в июле этого года в сад жителя Лондона упал труп мужчины. Хозяин дома в это время загорал и тело приземлилось буквально в метре от него.
Позднее выяснилось, что труп выпал из отсека шасси летевшего из Найроби самолета авиакомпании Kenya Airways при подлете к столичному аэропорту Хитроу.
Ранее в Тегеране разбился авиалайнер «Международных авиалиний Украины».
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...