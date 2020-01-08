Украина

Авиакатастрофа в Тегеране: появилась официальная информация о погибших украинцах

В Совете по вопросам безопасности и обороны Украины сообщили, что во время авиакатастрофы Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», на борту лайнера находились 11 украинцев.

По данным СНБО, двое из погибших были пассажирами, а 9 — членами экипажа.

Ранее сообщалось, что трагедия унесла жизни 15 украинцев. Всю информацию об авиакатастрофе лайнера «МАУ» в Тегеране читайте в постоянно обновляемом материале на сайте «ФАКТОВ».

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