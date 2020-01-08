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Шоу-бизнес

Слава Каминская на Бали впечатлила пышной грудью (фото)

14:46 8 января 2020 231
Слава Каминская из группы «НеАнгелы»
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская, заинтриговавшая поклонников фото в свадебном платье, после напряженного концертного графика наслаждается заслуженным отдыхом. Вместе с сыном Леоном, дочерью Лаурой и няней она отправилась набираться сил на Бали.

Слава остановилась в одном из дорогих отелей на берегу океана. В Instagram она делится впечатлениями от отдыха и яркими фото. Певица показала стройную фигуру в купальнике, впечатлив пышным бюстом.

«Судя по сторисам селеб, о Бали вам уже и так все известно. обсудим более важную тему — как вам мой кадык?» — с юмором подписала фото Каминская.

Каминская также рассказала, что разочарована выбором отеля. Говорит, что его стоимость не оправдала себя. Гулять она любит на территории соседнего комплекса, более дешевого, но уютного и с прекрасной зоной отдыха. А еще она просит туристов быть внимательными к чекам в ресторанах. За два супа ей принесли счет почти в 200 долларов, что весьма удивило певицу.

«Оказалось, они просто не поставили запятую в нужном месте. Так что будьте внимательны», — говорит Каминская.

Также на Бали проводит свой отпуск с семьей Дмитрий Монатик. Оля Полякова в этом году совмещает работу и отдых в Майами. Где и как отдыхают звезды шоу-бизнеса, читайте здесь.

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