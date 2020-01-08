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Стиль жизни

Козерогу советуют отдохнуть, а Скорпиону — поработать: гороскоп на 11 января для всех знаков зодиака

13:31 10 января 2020 260
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Суббота, 11 января, — день для долгих разговоров о том, что волнует.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 11 января для всех знаков зодиака.

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Овен

Совет звезд: постарайтесь избежать поддержания разговора, в котором будет много сплетен.

Телец

Возможны незапланированные денежные поступления. Личные отношения будут складываться ровно, без конфликтов, но и не будет ощущения подлинной близости.

Близнецы

Не совсем удачный день для новых начинаний, особенно в партнерских отношениях.

Рак

Вот и наступил тот день у Раков, когда они могут извлечь выгоду из любых своих идей.

Лев

Вам не стоит делать резких движений и кардинально менять свои планы. Постарайтесь придерживаться постоянства в пристрастиях и верности своим поставленным целям.

Дева

Возможны неожиданные встречи с друзьями детства и визиты родственников. На работе возможно появление новых кадров или новых правил.

Весы

Вы успеете многое сделать, если будете спокойны и последовательны, но не стремитесь во что бы то ни стало взять все в свои руки.

Скорпион

Постарайтесь действовать решительно, иначе вы можете легко упустить свой шанс. Неплохо в этот день будут складываться поездки.

Стрелец

День особенно продуктивен, если вы задействованы в сфере медицины, обслуживания, косметологии, эстетики.

Козерог

Желательно снизить активность и перевести дух, нежелательно браться за новые дела и связывать себя какими-то обязательствами.

Водолей

Возможны домашние споры и даже серьезные ссоры с близкими. Спокойствие в семье, как ни старайтесь, вам вряд ли в этот день удастся сохранить.

Рыбы

У Рыб появится возможность воплотить в жизнь давно задуманное, но из-за неблагоприятных обстоятельств, так и нереализованное.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали гороскоп на январь для всех знаков зодиака.

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