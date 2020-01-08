- 14:05 Появилось видео с «черными ящиками» разбившегося в Иране самолета МАУ
- 14:01 Меган Маркл ведет переговоры о многомиллионном рекламном контракте с Givenchy
- 13:52 Стал звездой дня: в НХЛ впервые за шесть лет шайбу забросил вратарь
- 13:50 В Киеве засветилась очередная российская пропагандистка: сеть в гневе
- 13:46 Вера Брежнева удивила странными словами и пышными усами
- 13:41 В Одессе пьяная мать забыла маленького сына в гостях у незнакомцев
- 13:36 Авиактастрофа в Иране: Зеленский получил от США важную информацию
- 13:35 Воры устроили взрыв в Киеве: детали и фото с места ЧП
- 13:31 Козерогу советуют отдохнуть, а Скорпиону — поработать: гороскоп на 11 января для всех знаков зодиака
- 13:13 «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча чемпионата Англии
- 13:11 "Очередной свидетель для Гааги": задержан экс-боевик, охранявший место падения рейса МН17
- 13:10 Первое лунное затмение 2020 года: когда его наблюдать
Козерогу советуют отдохнуть, а Скорпиону — поработать: гороскоп на 11 января для всех знаков зодиака
Суббота, 11 января, — день для долгих разговоров о том, что волнует.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 11 января для всех знаков зодиака.
Читайте также: Землетрясения и извержения вулканов: что ждет Землю в злой месяц январь
Овен
Совет звезд: постарайтесь избежать поддержания разговора, в котором будет много сплетен.
Телец
Возможны незапланированные денежные поступления. Личные отношения будут складываться ровно, без конфликтов, но и не будет ощущения подлинной близости.
Близнецы
Не совсем удачный день для новых начинаний, особенно в партнерских отношениях.
Рак
Вот и наступил тот день у Раков, когда они могут извлечь выгоду из любых своих идей.
Лев
Вам не стоит делать резких движений и кардинально менять свои планы. Постарайтесь придерживаться постоянства в пристрастиях и верности своим поставленным целям.
Дева
Возможны неожиданные встречи с друзьями детства и визиты родственников. На работе возможно появление новых кадров или новых правил.
Весы
Вы успеете многое сделать, если будете спокойны и последовательны, но не стремитесь во что бы то ни стало взять все в свои руки.
Скорпион
Постарайтесь действовать решительно, иначе вы можете легко упустить свой шанс. Неплохо в этот день будут складываться поездки.
Стрелец
День особенно продуктивен, если вы задействованы в сфере медицины, обслуживания, косметологии, эстетики.
Козерог
Желательно снизить активность и перевести дух, нежелательно браться за новые дела и связывать себя какими-то обязательствами.
Водолей
Возможны домашние споры и даже серьезные ссоры с близкими. Спокойствие в семье, как ни старайтесь, вам вряд ли в этот день удастся сохранить.
Рыбы
У Рыб появится возможность воплотить в жизнь давно задуманное, но из-за неблагоприятных обстоятельств, так и нереализованное.
Хорошего вам дня!
Ранее мы публиковали гороскоп на январь для всех знаков зодиака.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...