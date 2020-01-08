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Что обещают звезды: гороскоп на 12 января для всех знаков зодиака
Воскресенье, 12 января, — удачный день для плановых покупок и встреч с друзьями.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 12 января для всех знаков зодиака.
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Овен
Удачный день. Ваш жизненный потенциал в этот день высок, вы не почувствуете усталости, даже если вам придется трудиться в поте лица.
Телец
Совет звезд: помогите немного разгрести домашние дела своей половинке, и тогда вы сможете получить от нее благодарность.
Близнецы
Не планируйте много, вы будете слишком ранимы и чувствительны, легко потеряете равновесие, сможете легко поддаться на провокации.
Рак
Совет звезд: не стоит заставлять себя улыбаться, если не хочется, но нужно оставаться корректным.
Лев
Весьма возможны финансовые проблемы, не забывайте о чувстве меры. От незапланированных поездок сегодня лучше отказаться.
Дева
Отдых в компании друзей — это именно то, что так нужно Деве. Возможно, кто-то обидит вас каким-то словом.
Весы
Отнеситесь внимательно и доброжелательно к разумным предложениям, поступающим от других людей.
Скорпион
Чтобы сберечь любовные отношения, не допускайте вмешательства родителей, не огорчайтесь из-за жилищных проблем и бытовых нестыковок.
Стрелец
Возможно ухудшение отношений с родственниками, которые вас в очередной раз не поймут. Не изменяйте своим убеждениям.
Козерог
Звезды советуют срочно заняться самыми важными делами, в противном случае, вы можете упустить прибыль или нового партнера.
Водолей
Возможны поездки по личным или семейным делам. Хороший результат дадут поиски информации.
Рыбы
Звезды обещают вам свое покровительство и успех во многих начинаниях.
Хорошего вам дня!
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