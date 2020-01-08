23.79 / 24.13 26.26 / 26.77
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Что обещают звезды: гороскоп на 12 января для всех знаков зодиака

13:31 11 января 2020 223
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Воскресенье, 12 января, — удачный день для плановых покупок и встреч с друзьями.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 12 января для всех знаков зодиака.

Читайте также: Кому будет сопутствовать удача, а кому не повезет: гороскоп на 2020 год

Овен

Удачный день. Ваш жизненный потенциал в этот день высок, вы не почувствуете усталости, даже если вам придется трудиться в поте лица.

Телец

Совет звезд: помогите немного разгрести домашние дела своей половинке, и тогда вы сможете получить от нее благодарность.

Близнецы

Не планируйте много, вы будете слишком ранимы и чувствительны, легко потеряете равновесие, сможете легко поддаться на провокации.

Рак

Совет звезд: не стоит заставлять себя улыбаться, если не хочется, но нужно оставаться корректным.

Лев

Весьма возможны финансовые проблемы, не забывайте о чувстве меры. От незапланированных поездок сегодня лучше отказаться.

Дева

Отдых в компании друзей — это именно то, что так нужно Деве. Возможно, кто-то обидит вас каким-то словом.

Весы

Отнеситесь внимательно и доброжелательно к разумным предложениям, поступающим от других людей.

Скорпион

Чтобы сберечь любовные отношения, не допускайте вмешательства родителей, не огорчайтесь из-за жилищных проблем и бытовых нестыковок.

Стрелец

Возможно ухудшение отношений с родственниками, которые вас в очередной раз не поймут. Не изменяйте своим убеждениям.

Козерог

Звезды советуют срочно заняться самыми важными делами, в противном случае, вы можете упустить прибыль или нового партнера.

Водолей

Возможны поездки по личным или семейным делам. Хороший результат дадут поиски информации.

Рыбы

Звезды обещают вам свое покровительство и успех во многих начинаниях.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на январь 2020-го для всех знаков зодиака.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пирожков женился

"Она решила сдаться": Александр Ревва неожиданно женился в четвертый раз (фото)

Пенсии

Доплаты к пенсиям отменять нельзя: Верховный суд принял важное решение по одной из категорий пенсионеров

Пенсия в Украине

Пенсия стала меньше: кому могут внезапно сократить выплаты

Сталин

Украинца в Италии едва не убили из-за Сталина (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер