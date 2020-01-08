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Украина

Авиакатастрофа в Иране: что известно о погибших членах экипажа (фото)

13:52 8 января 2020 1177
Авиакатастрофа в Иране
Инф. «ФАКТОВ»

На борту разбившегося в Тегеране лайнера «Международных авиалиний Украины» находились девять членов экипажа: три пилота и шесть бортпроводников.

Командир экипажа Владимир Гапоненко, который налетал 11 тысяч часов.

Владимир Гапоненко, фото из Facebook

Инструктор Алексей Наумкин — 12 тысяч летных часов.

Алексей Наумкин, фото из Facebook

Два месяца назад он отметил свой день рождения.

Второй пилот Сергей Хоменко — 7,6 тысяч летных часов.

Бортпроводник Денис Лыхно.


Денис Лыхно, фото из Instagram

В комментариях люди выражают соболезнования его родным и близким.

«Знал его лично, очень хороший человек, и работали вместе, вечная память, соболезнование всем родным и близким, земля тебе пухом».

«Тільки не кажіть, що то ім'я в списку то не жахливий збіг обставин… Не кажіть що це він».

«Царство Небесное искренние соболезнования родным и близким».

Бортпроводник Валерия Овчарук.

Валерия Овчарук, фото из Instagram

Осенью этого года девушка написала, что самолеты никогда не будут для нее просто транспортом…

Бортпроводник Екатерина Статник.

Екатерина Статник, фото из Instagram

Бортпроводник Мария Микитюк. В 2018 году закончила НАУ.

Мария Микитюк

Бортпроводник Юлия Сологуб.

Бортпроводник Игорь Матьков.

Игорь Матьков

Как пишет «Страна», среди погибших пассажиров — директор авиакомпании ООО «Скайавиатранс» Елена Малахова. «Известно, что компания занималась перевозкой грузов. Принадлежащей ей Ил-76 разбомбили 5 августа 2019 года в ливийском городе Мисурата. Самолет по официальной версии вез гуманитарный груз из Анкары», — сообщает издание.

Все новости о трагедии в Тегеране читайте в обновляемом материале на сайте «ФАКТОВ».

Фото иранского Красного Креста.

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