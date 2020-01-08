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Авиакатастрофа в Иране: что известно о погибших членах экипажа (фото)
На борту разбившегося в Тегеране лайнера «Международных авиалиний Украины» находились девять членов экипажа: три пилота и шесть бортпроводников.
Командир экипажа Владимир Гапоненко, который налетал 11 тысяч часов.
Инструктор Алексей Наумкин — 12 тысяч летных часов.
Два месяца назад он отметил свой день рождения.
Второй пилот Сергей Хоменко — 7,6 тысяч летных часов.
Бортпроводник Денис Лыхно.
В комментариях люди выражают соболезнования его родным и близким.
«Знал его лично, очень хороший человек, и работали вместе, вечная память, соболезнование всем родным и близким, земля тебе пухом».
«Тільки не кажіть, що то ім'я в списку то не жахливий збіг обставин… Не кажіть що це він».
«Царство Небесное искренние соболезнования родным и близким».
Бортпроводник Валерия Овчарук.
Осенью этого года девушка написала, что самолеты никогда не будут для нее просто транспортом…
Бортпроводник Екатерина Статник.
Бортпроводник Мария Микитюк. В 2018 году закончила НАУ.
Бортпроводник Юлия Сологуб.
Бортпроводник Игорь Матьков.
Как пишет «Страна», среди погибших пассажиров — директор авиакомпании ООО «Скайавиатранс» Елена Малахова. «Известно, что компания занималась перевозкой грузов. Принадлежащей ей Ил-76 разбомбили 5 августа 2019 года в ливийском городе Мисурата. Самолет по официальной версии вез гуманитарный груз из Анкары», — сообщает издание.
Все новости о трагедии в Тегеране читайте в обновляемом материале на сайте «ФАКТОВ».
Фото иранского Красного Креста.
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