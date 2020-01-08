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Шоу-бизнес

Защищал девушку: в сеть попало видео драки сына Жванецкого с хулиганами

18:08 8 января 2020 784
Дмитрий Жванецкий
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В сети появилось видео драки, в которой пострадал сын писателя-сатирика Михаила Жванецкого Дмитрий.

Ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах, зафиксированных камерой наблюдения, видно, что драка произошла 8 января у ресторана «Цыцыла» в Москве.

Как сообщалось ранее, 24-летний Дмитрий Жванецкий вместе со своим другом Филиппом Гинзбургом подрался с молодыми людьми, которые обижали девушку. На опубликованных кадрах видно, что против друзей выступили по крайней мере трое мужчин.

Также сообщалось, что Жванецкий и Гинсбург попали в больницу с многочисленными травмами.

Интересно, что супруга Гинсбурга Анна опровергла участие мужа в драке. «Спасибо за ваше беспокойство, но дело в том, что Фил мало того, что прямо сейчас в студии в Питере готовит к выпуску новый сингл, так он ещё и не знаком с Дмитрием», — заявила она. Правда, сам Гинсбург в соцсетях молчит.

А вот Дмитрий Жванецкий подтвердил свое участие в драке. «Нас с другом попытались ограбить. Сначала мы вступились за девочку, потом на нас напали», — заявил Дмитрий российскому «Пятому каналу».

Ранее сообщалось, что известного российского актера Марка Коваля жестоко избили остановке общественного транспорта в Санкт-Петербурге.

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