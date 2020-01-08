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Шоу-бизнес

В Москве жестоко избили сына Михаила Жванецкого

12:12 8 января 2020 2919
Жванецкий с сыном
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Сына ранее попавшего в скандал с российским орденом писателя-сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия жестоко избили в Москве.

Как сообщает Mash, пострадал Дмитрий Жванецкий возле московского ресторана.

24-летний сын сатирика вместе со своим другом Филиппом Гинзбургом отдыхали в ресторане. Друзья решили зайти в караоке, но увидели, как парни обижают девушку, и решили вмешаться.

Все закончилось дракой, Дмитрия и Филиппа отвезли в больницу. У Жванецкого травмирована нога, у Гинзбурга — гематомы головы и перелом носа.

Отметим, что Дмитрий — единственный из детей Михаила Жванецкого носит его фамилию. Ранее в интервью «ФАКТАМ» писатель рассказал о браке с матерью Дмитрия.

Напомним, что ранее российского актера Вячеслава Гришечкина жестоко избили в его квартире.

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