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В Москве жестоко избили сына Михаила Жванецкого
Сына ранее попавшего в скандал с российским орденом писателя-сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия жестоко избили в Москве.
Как сообщает Mash, пострадал Дмитрий Жванецкий возле московского ресторана.
24-летний сын сатирика вместе со своим другом Филиппом Гинзбургом отдыхали в ресторане. Друзья решили зайти в караоке, но увидели, как парни обижают девушку, и решили вмешаться.
Все закончилось дракой, Дмитрия и Филиппа отвезли в больницу. У Жванецкого травмирована нога, у Гинзбурга — гематомы головы и перелом носа.
Отметим, что Дмитрий — единственный из детей Михаила Жванецкого носит его фамилию. Ранее в интервью «ФАКТАМ» писатель рассказал о браке с матерью Дмитрия.
Напомним, что ранее российского актера Вячеслава Гришечкина жестоко избили в его квартире.
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