23.67 / 24.10 26.19 / 26.79
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

В Киеве счета за отопление и горячую воду уменьшат на 20 процентов

18:59 8 января 2020 97
Отопление
Инф. «ФАКТОВ»

Перерасчет проведут в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 1082 от 24 декабря 2019 года. Сниженные начисления киевляне получат в январе 2020 года.

КГГА сообщает, что перерасчет стоимости услуг по отоплению и горячему водоснабжению получат все категории потребителей Киева. Это связано с изменением цены природного газа.

Пересчет проведен по методике, предоставленной правительственным постановлением. За основу берется стоимость газа в соответствующем месяце.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук перечислил города, которые занялись пересмотром тарифов на отопление. По его словам, жители смогут сэкономить почти треть от суммы в старых платежках. Приведен перечень населенных пунктов. При этом премьер-министр заявил, что в других городах еще не начали перерасчет тарифов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Заворотнюк

Анастасию Заворотнюк обвинили в симуляции болезни

Мост

Людям лгали: в РФ разгорается скандал вокруг Крымского моста

Гороскоп

Львы найдут друзей, а Весы — любовь: гороскоп на 9 января для всех знаков зодиака

Жванецкий с сыном

В Москве жестоко избили сына Михаила Жванецкого

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер