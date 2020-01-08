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В Киеве счета за отопление и горячую воду уменьшат на 20 процентов
Перерасчет проведут в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 1082 от 24 декабря 2019 года. Сниженные начисления киевляне получат в январе 2020 года.
КГГА сообщает, что перерасчет стоимости услуг по отоплению и горячему водоснабжению получат все категории потребителей Киева. Это связано с изменением цены природного газа.
Пересчет проведен по методике, предоставленной правительственным постановлением. За основу берется стоимость газа в соответствующем месяце.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук перечислил города, которые занялись пересмотром тарифов на отопление. По его словам, жители смогут сэкономить почти треть от суммы в старых платежках. Приведен перечень населенных пунктов. При этом премьер-министр заявил, что в других городах еще не начали перерасчет тарифов.
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