Иракли Макацария рассказал, какая женщина может покорить его сердце

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Холостяк Иракли Макацария, которому приписывали романы со многими известными женщинами, приоткрыл тайну личной жизни. Он рассказал, что сейчас его сердце свободно. Он готов к серьезным отношениям и мечтает встретить ту самую единственную. Иракли говорит, что в женщине его в первую очередь привлекают доброта и позитивная энергетика. Но есть качества, которые он категорически не приемлет.

«Во-первых, наглость. Чрезвычайная ненормированная энергетика, которую я не перевариваю. Для меня это очень невежественно. Искусственность — это тоже бывает. Ты, в принципе, читаешь, что человек пытается показать и проявить себя чуть-чуть по-другому, чем он есть на самом деле. Но, чем достойнее и спокойнее девушка себя ведет — это очень сильно привлекает внимание», — рассказал Иракли Макацария в программе «Ранок з Україною».

Мужчина также отметил, что не переносит страстные выяснения отношений и ревность. Несмотря на горячую кровь, на это холостяк тратить свое время и нервы не собирается. По его мнению, это разрушает отношения.

«Если человек уверен в себе, я думаю, что он не будет ревновать, потому что, если в отношениях девушка решила куда-то в другую сторону посмотреть и она об этом задумалась, значит, тебе не нужна эта девушка», — сказал Иракли каналу «Украина».

Он считает, что всему свое время. Но уже сейчас готов к созданию семьи и рождению детей.

«Я считаю, что каждый нормальный человек об этом думает и желает. У меня уже давно есть огромное желание, но только желания недостаточно. Мне лучше подождать чуть-чуть и 100% почувствовать свою вторую половинку, девушку, с которой я действительно хотел бы разделять все, чем просто потому что это надо. Каждый раз наше общение с родителями, с мамой, с сестрой, с папой: „Ну, когда, давай уже!“. Понятное дело, я сам уже прекрасно понимаю, но нет определенной формулы либо какого-то возраста, когда ты должен 100% жениться», — рассказал Иракли Макацария.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Макацария поделился секретами похудения.

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