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Иракли Макацария рассказал, какая женщина может покорить его сердце
Холостяк Иракли Макацария, которому приписывали романы со многими известными женщинами, приоткрыл тайну личной жизни. Он рассказал, что сейчас его сердце свободно. Он готов к серьезным отношениям и мечтает встретить ту самую единственную. Иракли говорит, что в женщине его в первую очередь привлекают доброта и позитивная энергетика. Но есть качества, которые он категорически не приемлет.
«Во-первых, наглость. Чрезвычайная ненормированная энергетика, которую я не перевариваю. Для меня это очень невежественно. Искусственность — это тоже бывает. Ты, в принципе, читаешь, что человек пытается показать и проявить себя чуть-чуть по-другому, чем он есть на самом деле. Но, чем достойнее и спокойнее девушка себя ведет — это очень сильно привлекает внимание», — рассказал Иракли Макацария в программе «Ранок з Україною».
Мужчина также отметил, что не переносит страстные выяснения отношений и ревность. Несмотря на горячую кровь, на это холостяк тратить свое время и нервы не собирается. По его мнению, это разрушает отношения.
«Если человек уверен в себе, я думаю, что он не будет ревновать, потому что, если в отношениях девушка решила куда-то в другую сторону посмотреть и она об этом задумалась, значит, тебе не нужна эта девушка», — сказал Иракли каналу «Украина».
Он считает, что всему свое время. Но уже сейчас готов к созданию семьи и рождению детей.
«Я считаю, что каждый нормальный человек об этом думает и желает. У меня уже давно есть огромное желание, но только желания недостаточно. Мне лучше подождать чуть-чуть и 100% почувствовать свою вторую половинку, девушку, с которой я действительно хотел бы разделять все, чем просто потому что это надо. Каждый раз наше общение с родителями, с мамой, с сестрой, с папой: „Ну, когда, давай уже!“. Понятное дело, я сам уже прекрасно понимаю, но нет определенной формулы либо какого-то возраста, когда ты должен 100% жениться», — рассказал Иракли Макацария.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» Макацария поделился секретами похудения.
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