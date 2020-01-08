Стиль жизни

Кому повезет: гороскоп на 13 января для всех знаков зодиака

Понедельник, 13 января, — хороший день для того, чтобы мечтать и планировать.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 13 января для всех знаков зодиака.

Овен

Благоприятный день для крупных семейных приобретений. Не стоит делиться с кем попало своими текущими планами.

Телец

Вам везет в мелочах, но за серьезные дела лучше не браться: возникнут проблемы, которые помешают закончить их в срок.

Близнецы

Вам предстоит столкнуться со многими сложными проблемами, каждая из которых требует решения.

Рак

Не исключены неприятные новости, связанные с близкими людьми. Это может отразиться на вашем здоровье и настроении.

Лев

Удачный день для деловых встреч, коротких поездок, небольших сделок, торговых, обменных и посреднических операций.

Дева

Потребуется немало сил и энергии для осуществления всего задуманного. Будьте внимательны к потребностям своего организма.

Весы

День отлично подходит для того, чтобы уделить внимание важному для вас человеку, порадовать близких приятными сюрпризами.

Скорпион

Благоприятный день в деловом отношении. Возможно успешное завершение давних проектов и стремительное развитие новых.

Стрелец

Гороскоп обещает, что возникнет много благоприятных шансов, которыми нужно суметь воспользоваться.

Козерог

Спокойный и приятный день, отлично подходящий для завершения ранее начатых дел и реализации давно составленных планов.

Водолей

Вас ждет насыщенный день, отлично подходящий для общения со старыми друзьями и новых знакомств, а также обещающий романтические увлечения.

Рыбы

Отличное время для любых небольших покупок. Возможно, вы получите известие от далекого друга.

Хорошего вам дня!

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