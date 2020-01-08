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Кому повезет: гороскоп на 13 января для всех знаков зодиака
Понедельник, 13 января, — хороший день для того, чтобы мечтать и планировать.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 13 января для всех знаков зодиака.
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Овен
Благоприятный день для крупных семейных приобретений. Не стоит делиться с кем попало своими текущими планами.
Телец
Вам везет в мелочах, но за серьезные дела лучше не браться: возникнут проблемы, которые помешают закончить их в срок.
Близнецы
Вам предстоит столкнуться со многими сложными проблемами, каждая из которых требует решения.
Рак
Не исключены неприятные новости, связанные с близкими людьми. Это может отразиться на вашем здоровье и настроении.
Лев
Удачный день для деловых встреч, коротких поездок, небольших сделок, торговых, обменных и посреднических операций.
Дева
Потребуется немало сил и энергии для осуществления всего задуманного. Будьте внимательны к потребностям своего организма.
Весы
День отлично подходит для того, чтобы уделить внимание важному для вас человеку, порадовать близких приятными сюрпризами.
Скорпион
Благоприятный день в деловом отношении. Возможно успешное завершение давних проектов и стремительное развитие новых.
Стрелец
Гороскоп обещает, что возникнет много благоприятных шансов, которыми нужно суметь воспользоваться.
Козерог
Спокойный и приятный день, отлично подходящий для завершения ранее начатых дел и реализации давно составленных планов.
Водолей
Вас ждет насыщенный день, отлично подходящий для общения со старыми друзьями и новых знакомств, а также обещающий романтические увлечения.
Рыбы
Отличное время для любых небольших покупок. Возможно, вы получите известие от далекого друга.
Хорошего вам дня!
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