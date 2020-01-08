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Удар по Багдаду: несколько ракет упали в "зеленой зоне" столицы Ирака
Вечером в среду, 8 января, столица Ирака Багдад, где ранее был убит иранский генерал Касем Сулеймани, подвергся ракетной атаке. В частности, несколько ракет упали в «зеленой зоне» города, где расположены посольства и иракские государственные учреждения.
Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.
Согласно сообщению, в центре Багдада сработали сирены воздушной тревоги. Очевидцы сообщают о взрывах.
По словам собеседника агентства, информации о пострадавших и ущербе пока нет.
В свою очередь, ливанский телеканал al-Mayadeen сообщил, что в центре иракской столицы слышны сигналы воздушной тревоги, в том числе у посольства США.
Напомним, что пятого января «зеленая зона» также подверглась обстрелу. Тогда пострадали несколько человек.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на среду Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани подверг ракетной атаке две иракские военные базы, где расквартированы войска США, — Айн эль-Асад в провинции Анбар на западе страны и базу в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане.
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