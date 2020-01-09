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Происшествия

Ударил прямо на пешеходном переходе: под Киевом молодой парень попал под колеса Chevrolet

1:25 9 января 2020 6
ДТП в Вишневом
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 8 января, под Киевом в городе Вишневое, где в декабре погиб пешеход, произошло новое ДТП с пострадавшими: автомобиль Chevrolet Aveo сбил пешехода.

К счастью, пострадавший остался жив, но его с травмами госпитализировали в больницу.

Инцидент произошел около половины восьмого вечера, передает Информатор.

По словам водителя Chevrolet, он съехал с кольцевой дороги и двигался по улице Киевской в сторону центра Вишневого.

В этот момент на проезжу часть выбежал пешеход. К сожалению, столкновения избежать не удалось.

Удар произошел прямо на пешеходном переходе.

Пострадавшего 19-летнего парня госпитализировали в больницу. Предварительно, у него травма головы.

Водитель Chevrolet не имеет признаков алкогольного опьянения, но пройдет медицинское освидетельствование, так как это необходимо зафиксировать.

На месте работала следственно-оперативная группа. Детали ДТП выясняются.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в воскресный вечер 8 марта прошлого года на выезде из города Вишневое Киевской области под колесами малолитражки Hyundai погиб неосторожный пешеход.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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