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Ударил прямо на пешеходном переходе: под Киевом молодой парень попал под колеса Chevrolet
В среду, 8 января, под Киевом в городе Вишневое, где в декабре погиб пешеход, произошло новое ДТП с пострадавшими: автомобиль Chevrolet Aveo сбил пешехода.
К счастью, пострадавший остался жив, но его с травмами госпитализировали в больницу.
Инцидент произошел около половины восьмого вечера, передает Информатор.
По словам водителя Chevrolet, он съехал с кольцевой дороги и двигался по улице Киевской в сторону центра Вишневого.
В этот момент на проезжу часть выбежал пешеход. К сожалению, столкновения избежать не удалось.
Удар произошел прямо на пешеходном переходе.
Пострадавшего 19-летнего парня госпитализировали в больницу. Предварительно, у него травма головы.
Водитель Chevrolet не имеет признаков алкогольного опьянения, но пройдет медицинское освидетельствование, так как это необходимо зафиксировать.
На месте работала следственно-оперативная группа. Детали ДТП выясняются.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в воскресный вечер 8 марта прошлого года на выезде из города Вишневое Киевской области под колесами малолитражки Hyundai погиб неосторожный пешеход.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО
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